El petróleo brent avanza más de un 2 % y ya supera los 87 dólares el barril

Londres/Dublín, 6 mar (EFE).- El petróleo brent para entrega en mayo volvió a repuntar este viernes en el Mercado de Futuros de Londres más de un 2 % y superó los 87 dólares por barril, tras caer ligeramente en la apertura ante la posibilidad de que Estados Unidos tomase medidas para controlar los efectos que la guerra contra Irán está teniendo sobre los precios del crudo.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, bajaba el 0,40 % a las 06.00 horas (GMT) en el International Exchange (ICE) londinense, hasta los 85,07 dólares por barril, para después remontar un 2,02 %, hasta los 87,14 dólares el barril a las 09:47 GMT, debido, en parte, a un supuesto giro en la política de la Administración estadounidense.

Según informaciones de Bloomberg, el presidente Donald Trump podría descartar ahora que el Departamento del Tesoro negocie futuros del petróleo, mientras el gobierno busca medidas para contener los precios de la energía, que han aumentado por el conflicto en Oriente Medio.

En la víspera, el brent se disparó casi un 5 %, y finalizó en 85,41 dólares, situándose en sus niveles máximos desde julio de 2024 mientras se mantiene la incertidumbre sobre la duración y la escalada de la guerra y el miedo a las interrupciones de suministro del petróleo y gas.

Trump ya aseguró este jueves que su Gobierno tomará «de manera inminente» medidas para controlar los efectos de la guerra sobre los precios del crudo, aunque no ofreció más detalles por el momento.

Asimismo, había anunciado ya que la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) proporcionará «a un precio muy razonable» seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera que navegue por el estrecho de Ormuz, e incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región.

Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, y por allí circula el 20 % del crudo mundial. EFE

