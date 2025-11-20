El petróleo Brent baja un 0,20 % hasta los 63,38 dólares

1 minuto

Londres, 20 nov (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega el próximo enero cayó este jueves un 0,20 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 63,38 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,13 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 63,51 dólares.

El Brent reaccionó este jueves ligeramente a la baja mientras la Administración estadounidense de Donald Trump intenta presionar a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz con Rusia y ponga fin a la guerra en el país, que ya se acerca a los cuatro años de duración.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este jueves con cautela el nuevo plan confeccionado por la Casa Blanca y el Kremlin -sin contar con Kiev- que, de acuerdo con las informaciones que han trascendido, prevé que Ucrania renuncie a la región de Donetsk y reduzca tras la guerra el número de soldados y sus capacidades defensivas.

Zelenski anunció que pretende reunirse en los próximos días con Trump para departir sobre el contenido del documento y determinar las «líneas rojas» de Kiev.

Mientras tanto, el mercado sigue pendiente de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, previstas inicialmente para este viernes, y su posible impacto en el suministro de crudo a nivel global. EFE

rb/psh