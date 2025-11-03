El petróleo Brent baja un 0,28 %, hasta los 64,89 dólares

Londres, 3 nov (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en enero de 2026 bajó este lunes un 0,28 %, hasta situarse en los 64,89 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,18 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 65,07 dólares.

El ‘oro negro’ inició la semana a la baja mientras los inversores sopesaban los recientes anuncios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) después de su última reunión telemática este domingo.

La alianza anunció que aumentará su oferta petrolera en 137.000 barriles diarios, en su noveno incremento mensual consecutivo, pero calmó los temores de superávit en el mercado al indicar que entre enero y marzo de 2026 pausará las subidas mensuales.

El analista de mercado de Forex Matt Simpson indicó este martes que la decisión «sumada a la tregua comercial entre Estados Unidos y China, ha contribuido a estabilizar el sentimiento del mercado y a reforzar las expectativas de una mejora del crecimiento global». EFE

