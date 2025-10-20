El petróleo Brent baja un 0,46 % hasta los 61,01 dólares

3 minutos

Londres, 20 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre bajó este lunes un 0,46 % hasta situarse en los 61,01 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,28 dólares en comparación a la última cotización en el International Exchange (ICE), correspondiente al pasado viernes, cuando cerró la sesión en 61,29 dólares.

El Brent cerró la semana anterior con pérdidas del 3 % y prosiguió este lunes a la baja, llegando a situarse en su punto más bajo de la jornada, pasadas las 13.00 GMT, en los 60,13 dólares.

A su vez, el diferencial de los futuros del crudo Brent frente al contrato a seis meses alcanzó su nivel más bajo desde diciembre de 2023.

El precio del ‘oro negro’ descendió ante las preocupaciones de los inversores por un potencial escenario de superávit de oferta en el mercado, que se sumó a las preocupaciones de desaceleración económica derivada de las tensiones comerciales y arancelarias entre Estados Unidos y China.

«Las débiles proyecciones de crecimiento y la continua transición energética en China y la UE están perjudicando las perspectivas generales para el crudo, agravadas por las tensiones arancelarias entre EE.UU. y China», dijo la analista de mercado de Forex Razan Hilal en su comentario semanal.

En esta misma línea, el mercado está pendiente de la publicación del próximo informe trimestral del producto interior bruto (PIB) de China, que podría afectar a las expectativas de la demanda de crudo por parte del gigante asiático.

«Los precios del petróleo crudo siguen descendiendo hacia mínimos anuales en medio de un exceso de oferta, una demanda débil y preocupaciones arancelarias», agregó Hilal, que advirtió de la posibilidad de que se alcancen cotas todavía más bajas a corto plazo en lo que queda de año.

La pasada semana, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronosticó una ralentización en el incremento del consumo al tiempo que constata un aumento «masivo» de la producción de crudo en septiembre, sobre todo por el aumento de oferta procedente de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+).

El Brent, que llegó a superar los 70 dólares por barril a finales de septiembre, ha experimentado una bajada de casi 10 dólares en menos de un mes después de que la prima de riesgo geopolítica se redujese con el alto el fuego en Oriente Medio y las perspectivas de paz en Ucrania, además de por los mencionados temores de oferta y de desaceleración económica. EFE

