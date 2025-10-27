El petróleo Brent baja un 0,49 % hasta los 65,32 dólares

1 minuto

Londres, 27 oct (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en diciembre bajó este lunes un 0,49 %, hasta situarse en los 65,62 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,32 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, correspondiente al viernes, cuando cerró en 65,94 dólares.

El ‘oro negro’ inició la semana a la baja, tras registrar un fuerte incremento del 5,4 % a finales de la semana anterior, lastrado por el temor de los inversores a un nuevo anuncio de aumento de producción por parte de los países de la OPEP y sus aliados en su reunión de esta semana, que opacó las esperanzas de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunirán previsiblemente el jueves para negociar un posible acuerdo marco que mitigue las tensiones recientes por los aranceles estadounidenses a China y las restricciones de Pekín a las exportaciones de tierras raras y frene la escalada en la guerra comercial entre ambas potencias.

Asimismo, el mercado sigue analizando la efectividad de las sanciones emitidas por Washington a las principales petroleras rusas y sus posibles efectos en el suministro a nivel global. EFE

rb/psh