El petróleo Brent baja un 0,69 %, hasta los 64,44 dólares

1 minuto

Londres, 04 nov (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en enero de 2026 bajó este martes un 0,69 %, hasta situarse en los 64,44 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,45 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 64,89 dólares.

El ‘oro negro’ continuó la semana a la baja mientras el mercado todavía digiere la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) de subir la producción de crudo en diciembre y pausarla en el primer trimestre del próximo año.

En su reunión del pasado domingo, la alianza anunció que aumentará en diciembre su oferta petrolera en 137.000 barriles diarios, en su noveno incremento mensual consecutivo, pero la pausa de incrementos entre enero y marzo de 2026 fue interpretada por los expertos como una señal de preocupación de la OPEP+ ante un posible escenario de superávit de oferta.

Los futuros del crudo europeo sintieron asimismo la presión de la elevada cotización del dólar estadounidense, que hizo que el euro cayese por debajo del nivel de los 1,15 dólares y marcase su mínimo desde hace varios meses. EFE

