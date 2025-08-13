El petróleo Brent baja un 0,74 %, hasta los 65,63 dólares

2 minutos

Londres, 13 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre bajó este miércoles un 0,74 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 65,63 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,49 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 66,12 dólares.

El Brent perdió terreno este miércoles tras conocer el informe mensual de la Agencia Nacional de la Energía (AIE), que advirtió que la producción adicional de petróleo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados llevan a cabo corre el riesgo de desequilibrar el mercado del crudo.

La AIE redujo sus estimaciones sobre el consumo global, hasta situarlas en 103.737 millones de barriles diarios (mbd) de media para este 2025, 20.000 barriles menos de lo que había previsto en julio.

La OPEP revisó esta semana ligeramente al alza su pronóstico de demanda mundial de crudo en 2026, si bien dejó sin cambios las previsiones de demanda para este 2025.

Esta decisión reforzó la visión optimista del grupo con la que ha defendido los aumentos de la producción que lleva implementando mensualmente desde abril para revertir los recortes voluntarios que adoptó en 2023.

En este contexto, los inversores siguen pendientes de las conversaciones previstas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin este viernes 15 en Alaska sobre la guerra en Ucrania, que ha afectado a los mercados petroleros desde febrero de 2022.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este miércoles que, si la reunión no sale bien, pueden incrementarse las sanciones o los aranceles secundarios a Rusia, algo que también han secundado hoy una treintena de líderes en una videoconferencia conjunta con Trump. EFE

rb/pddp