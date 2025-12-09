The Swiss voice in the world since 1935
El petróleo Brent baja un 0,88 %, hasta los 61,94 dólares

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 9 dic (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en febrero cerró este martes en 61,94 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 0,88 % menos que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,55 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando terminó en 62,49 dólares.

El Brent prosiguió la semana a la baja mientras los inversores siguen pendientes de las negociaciones de paz de EE.UU. para poner fin a la guerra de Ucrania y a la espera de conocer la decisión de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed) este miércoles.

Tanto el crudo europeo, como el de Texas (WTI), cayeron este lunes alrededor de un 2 % después de que Irak restableciese la producción en el yacimiento petrolero de West Qurna 2, que supone un 0,5 % de la producción a nivel global, entre preocupaciones sobre un exceso de oferta. EFE

