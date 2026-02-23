El petróleo brent baja un 0,91 %, hasta 71,11 dólares

1 minuto

Londres, 23 feb (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en abril cerró este lunes en 71,11 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 0,91 % menos que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,65 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando acabó en 71,76 dólares.

El brent retrocedió ante el avance de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, que suavizaron parte de la prima de riesgo geopolítico que había sostenido los precios en las últimas semanas por el temor a interrupciones del suministro desde la región.

También pesó entre los inversores la incertidumbre en torno a la política arancelaria de EE.UU., que genera dudas sobre el crecimiento global y, en consecuencia, sobre la evolución de la demanda de combustible. EFE

jm/av