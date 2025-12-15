El petróleo Brent baja un 0,92 %, hasta los 60,56 dólares

1 minuto

Londres, 15 dic (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en febrero bajó este viernes un 0,92 %, hasta situarse en los 60,56 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,56 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando terminó en 61,12 dólares.

El Brent inició la semana a la baja, ligeramente por encima de los 60 dólares, después de haber caído más de 4 % la semana anterior, lastrados por la expectativa de un superávit mundial de petróleo.

Los inversores miran muy de cerca los acontecimientos geopolíticos y su impacto en el suministro de petróleo, desde las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela tras interceptar un carguero, hasta el desarrollo de las negociaciones de paz en Ucrania. EFE

rb/rod