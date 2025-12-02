El petróleo Brent baja un 1,14 %, hasta 62,45 dólares

The Swiss voice in the world since 1935
Londres, 2 dic (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en enero cerró este martes en 62,45 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 1,14 % menos que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,72 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 63,17 dólares.

Los analistas vincularon el retroceso a una demanda debilitada en Europa y Asia, donde los indicadores industriales y de transporte muestran un consumo contenido.

A ello se sumó la percepción de una oferta abundante, tras la decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios sus cuotas y el bombeo por encima de lo previsto en varios productores, mientras que la fortaleza del dólar encareció las compras de crudo en otras divisas. EFE

jm/lar

