El petróleo Brent baja un 1,49 %, hasta los 61,28 dólares

1 minuto

Londres, 11 dic (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en febrero bajó este jueves un 1,49 %, hasta situarse en los 61,28 dólares, al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,93 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando terminó en 62,21 dólares.

El Brent perdió terreno este jueves, hasta rozar sus mínimos desde hace siete semanas, mientras los inversores volvieron a centrarse en las expectativas de un creciente exceso de oferta a nivel mundial, ante las políticas de producción de la alianza OPEP+.

Además, siguen pendientes del desarrollo de las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra de Ucrania, con la esperanza de que un acuerdo próximo suponga el levantamiento de las sanciones a Moscú y el retorno del crudo ruso al mercado internacional.

En la sesión anterior, el ‘oro negro’ acabó al alza impulsado por las tensiones geopolíticas derivadas de la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela por parte de Estados Unidos, que Caracas llegó a calificar como un acto de «piratería».

El mercado confía en que el anuncio de la Reserva Federal de EE.UU. de recortar los tipos de interés hasta el rango de 3,5-3,75 % conduzca a más recortes próximamente, así como a mejorar la demanda de petróleo. EFE

