El petróleo Brent baja un 1,86 %, hasta los 64,40 dólares

Londres, 28 oct (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en diciembre bajó este martes un 1,86 %, hasta situarse en los 64,40 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 1,22 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 65,62 dólares.

El ‘oro negro’ continuó la semana a la baja, por tercer día consecutivo, tras registrar un fuerte incremento del 5,4 % a finales de la semana anterior, lastrado por el temor de los inversores a un nuevo anuncio de aumento de producción en diciembre por parte de los países de la OPEP y sus aliados en su reunión de esta semana.

Los operadores continúan a la espera de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, este jueves en Corea del Sur, con la esperanza de que resulte en un acuerdo marco que mitigue las tensiones recientes por los aranceles estadounidenses a China y las restricciones de Pekín a las exportaciones de tierras raras y frene la escalada en la guerra comercial entre ambas potencias.

Asimismo, el mercado sigue analizando la efectividad de las sanciones emitidas por Washington a las principales petroleras rusas y sus posibles efectos en el precio del crudo y el suministro a nivel global. EFE

