El petróleo Brent baja un 2,23 %, hasta los 67,60 dólares

Londres, 3 sep (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en noviembre bajó este miércoles un 2,23 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 67,60 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 1,54 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 69,14 dólares.

La caída del Brent se atribuye a la expectativa de un aumento en la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+) durante su reunión del próximo domingo, que podría incrementar la oferta global de crudo.

Además, la reciente subida de la producción del cartel en agosto, que alcanzó los 548.000 barriles diarios, ha generado preocupaciones sobre un posible exceso de oferta en el mercado.

Los analistas señalan que estas medidas forman parte de la estrategia de la OPEP+ para recuperar cuota de mercado y ajustar progresivamente los recortes de producción implementados anteriormente, manteniendo, desde su perspectiva, el equilibrio entre oferta y demanda a medio plazo. EFE

