El petróleo Brent baja un 2,23 % hasta los 67,22 dólares

1 minuto

Londres, 26 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre bajó este martes un 2,23 %, hasta 67,22 dólares al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,53 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la última negociación, cuando se situó en 68,75 dólares.

El precio del Brent cerró a la baja, borrando las ganancias de la última sesión, cuando se situó en niveles que no se alcanzaban desde el pasado 6 de agosto, mientras los inversores siguen pendientes de los acontecimientos relacionados con los aranceles estadounidenses, las negociaciones de paz sobre Ucrania y la posible interrupción de suministro de crudo ruso.

El oro negro rompe así su racha alcista, tras cuatro sesiones consecutivas en crecimiento, a la espera de la entrada en vigor este miércoles de los gravámenes del 50 % impuestos por Estados Unidos a la India como castigo por la compra de petróleo a Rusia, que podría restringir todavía más los flujos de exportación de Moscú, ya obstaculizados por los recientes ataques ucranianos en refinerías.

En este contexto, las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, con la mediación europea y estadounidense, siguen en punto muerto, y las posibilidades de una reunión bilateral inmediata entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ucraniano, Volodímir Zelenski, parecen disminuir, pese a la insistencia del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. EFE

