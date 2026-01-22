El petróleo Brent baja un 2,85 % hasta 64,06 dólares

Londres, 22 ene (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en marzo cerró este jueves en 64,06 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 2,85 % menos que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 1,88 dólares respecto a la última negociación en el ICE londinense, cuando acabó en 65,94 dólares.

El Brent cayó al rebajarse las tensiones geopolíticas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara sus amenazas arancelarias y descartara el uso de la fuerza sobre Groenlandia e Irán, reduciendo el temor a interrupciones en el suministro.

Asimismo, la subida de los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos y la percepción de un mercado con oferta abundante limitaron la presión alcista. EFE

jm/psh