El petróleo Brent cae más de un 4,5 %, al disiparse el riesgo de un ataque de EEUU a Irán

2 minutos

Londres, 15 ene (EFE).- El barril de crudo Brent para entrega en marzo cayó más de un 4,5 % este jueves en el mercado de futuros de Londres, después de cinco sesiones al alza, al reducirse los temores de un ataque inminente de Estados Unidos contra Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, bajó hasta 63,50 dólares a las 10:18 GMT en el ICE londinense, un 4,54 % menos que al cierre del miércoles, si bien después moderaba su descenso y se negociaba a 63,67 dólares a las 11 GMT, un 4,28 % menos que al término de la sesión anterior.

Poco antes de esa hora, el WTI estadounidense caía el 4,01 %, hasta 59,53 dólares por barril.

Fawad Razaqzada, analista de FOREX.com, dijo a EFE que «los precios caen hoy tras descartarse una acción militar inmediata de EE. UU. en Irán, lo que reduce la prima de riesgo».

«Con la recuperación prevista de las exportaciones venezolanas y el mercado en sobreoferta, los inversores mantienen sus posiciones de compra existentes (es decir, no adquieren más petróleo aunque los precios bajen), conscientes del riesgo que supone el exceso de suministro», declaró.

Con el descenso de este jueves, el Brent pone fin a una racha de cinco jornadas consecutivas de subidas, motivadas por la inquietud de que una potencial ofensiva contra el régimen de Teherán pudiera afectar al suministro de petróleo o a rutas clave de transporte.

Los inversores calculan que ese riesgo se ha reducido, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera en las últimas horas que ha recibido garantías de que se han detenido las ejecuciones de manifestantes en la República Islámica.

En general, los analistas predicen que, al margen de repuntes puntuales por la volatilidad geopolítica, los precios del crudo tenderán a la baja este año, y predicen que en el primer trimestre podrían caer hasta 55 dólares, con 60 dólares de promedio en el conjunto del año.

Esto se debe a que se espera un superávit estructural de petróleo en el mercado, ya que se prevé que varios territorios de fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios directos (OPEP+) -como Brasil, Guyana, Argentina, Canadá y Noruega- aporten más producción, lo que se suma a una demanda global ralentizada. EFE

