El petróleo Brent cae un 1,40 %, hasta los 67,02 dólares

1 minuto

Londres, 30 sep (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre descendió un 1,40 %, hasta los 67,02 dólares, al cierre de la sesión de este martes en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,95 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 67,97 dólares.

El Brent continuó a la baja por segundo día consecutivo mientras entre los inversores siguen pendientes de si la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) aprobará o no un nuevo aumento de producción de petróleo para noviembre en su próxima reunión, prevista este domingo.

El mercado se prepara ante un escenario de superávit de oferta con el potencial incremento de la OPEP+, que de acuerdo con analistas podría duplicar o triplicar al de octubre, y la reanudación de las exportaciones de crudo del Kurdistán iraquí a Turquía por primera vez en dos años y medio. EFE

rb/lar