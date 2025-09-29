El petróleo Brent cae un 3,08 % ante los planes de aumento de producción de la OPEP+

Londres, 29 sep (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en noviembre se desplomó más de un 3 %, hasta los 67,97 dólares el barril, al cierre de la sesión de este lunes en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó un 3,08 %, o 2,16 dólares por debajo de la última cotización, correspondiente al pasado viernes, cuando cerró en 70,13 dólares.

El Brent inició la semana a la baja, rompiendo con una racha consecutiva de cuatro sesiones en positivo, lastrado por el temor de los inversores a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) apruebe un nuevo aumento de producción de petróleo en noviembre en su próxima reunión, prevista este domingo.

En los últimos días, el Brent encontró impulso en la sensación de reducción de la oferta que predominaba en el mercado por la situación geopolítica en Ucrania y la merma de las exportaciones de crudo ruso, pero la reanudación de las exportaciones de petróleo en la región del Kurdistán iraquí elevó las perspectivas de suministro a nivel global. EFE

