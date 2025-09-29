The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El petróleo Brent cae un 3,08 % ante los planes de aumento de producción de la OPEP+

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 29 sep (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en noviembre se desplomó más de un 3 %, hasta los 67,97 dólares el barril, al cierre de la sesión de este lunes en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó un 3,08 %, o 2,16 dólares por debajo de la última cotización, correspondiente al pasado viernes, cuando cerró en 70,13 dólares.

El Brent inició la semana a la baja, rompiendo con una racha consecutiva de cuatro sesiones en positivo, lastrado por el temor de los inversores a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) apruebe un nuevo aumento de producción de petróleo en noviembre en su próxima reunión, prevista este domingo.

En los últimos días, el Brent encontró impulso en la sensación de reducción de la oferta que predominaba en el mercado por la situación geopolítica en Ucrania y la merma de las exportaciones de crudo ruso, pero la reanudación de las exportaciones de petróleo en la región del Kurdistán iraquí elevó las perspectivas de suministro a nivel global. EFE

rb/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR