El petróleo brent cae un 4,83 %, hasta 84,09 dólares, ante la desescalada en Oriente Medio

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Londres, 28 jul (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en septiembre bajó este martes un 4,83 %, hasta 84,09 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante el aumento de las expectativas de una salida negociada al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 4,27 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 88,36 dólares.

Tras caer un 8,7 % al cierre del lunes, el brent prolongó su descenso ante la posibilidad de avances diplomáticos entre EE.UU. e Irán después de la pausa de los ataques en los últimos días, lo que redujo entre los inversores el temor a nuevas interrupciones del suministro.

No obstante, Irán advirtió de que podría impedir el paso por el estrecho de Ormuz a los buques de empresas o países que utilicen activos iraníes congelados para compensar daños del conflicto, mientras mantiene las restricciones al tráfico marítimo por esta vía estratégica.

Matt Weller, analista de StoneX, dijo a EFE que el mercado del petróleo está «desesperado por aferrarse a cualquier señal de avance hacia la paz en Oriente Medio» y que los operadores están dando «más importancia» a las informaciones sobre una posible salida negociada que a las «nuevas amenazas sobre el suministro».

Entre esos riesgos citó los recientes ataques contra las instalaciones petroleras saudíes de Abqaiq y Jizan, la intensificación de los ataques con drones en Jordania e Irak y las restricciones al tráfico marítimo en los estrechos de Ormuz y Bab al Mandeb.

El analista añadió que los inversores están mirando con optimismo la propuesta de Omán para establecer un mecanismo regional de gestión del estrecho de Ormuz, pero advirtió de que, si Irán no la respalda, los precios «podrían volver a subir rápidamente» tras las caídas de comienzos de semana. EFE

jm/fpa