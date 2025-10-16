El petróleo Brent desciende un 1,37 %, hasta los 61,06 dólares

2 minutos

Londres, 16 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre bajó este miércoles un 1,37 %, hasta situarse en los 61,06 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,85 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando cerró la sesión en 61,91 dólares.

El Brent continuó a la baja, en niveles mínimos desde el pasado mes de mayo, cuando las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lastraron los precios del crudo.

En esta ocasión, los temores comerciales persisten entre los inversores, ante el nuevo capítulo de tensiones entre Washington y Pekín, ante un posible escenario de recesión global y de exceso de oferta en el mercado.

Estados Unidos, que esta semana impuso recargos a las embarcaciones chinas, ha amenazado con gravámenes del 100 % a todos los productos chinos el 1 de noviembre en respuesta a las nuevas restricciones de Pekín a la exportación de tierras raras, en un nuevo giro en la guerra comercial entre ambas potencias.

El precio del ‘oro negro’ reaccionó también negativamente al documento en el que la AIE previó una ralentización en el incremento del consumo al tiempo que constata un aumento «masivo» de la producción de crudo en septiembre, sobre todo por el incremento de la oferta procedente de los países miembros de la OPEP+.

El mercado está asimismo pendiente de la situación geopolítica, ante la próxima reunión anunciada por Trump este jueves con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest (Hungría) para abordar un posible fin de la guerra en Ucrania. EFE

