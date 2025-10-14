El petróleo Brent desciende un 1,47 % hasta los 62,39 dólares

2 minutos

Londres, 14 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre bajó este martes un 1,47 %, hasta situarse en los 62,39 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, tras los últimos informes de la OPEP y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,93 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando cerró la sesión en 63,32 dólares.

El Brent reaccionó a la baja en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo, y tras el último informe mensual de la AIE, que advirtió de un escenario de exceso de oferta en 2026.

En el documento, la agencia pronosticó una ralentización en el incremento del consumo al tiempo que constata un aumento «masivo» de la producción de crudo en septiembre, sobre todo por el aumento de oferta procedente de los países miembros de la OPEP+.

De acuerdo informe de octubre que publicó ayer la OPEP, los países que integran la alianza de países exportadores más Rusia y otros productores menores (conocido como OPEP+) elevaron en septiembre el bombeo de crudo en línea con el incremento de producción que habían pactado previamente.

Al contrario que la AIE, la OPEP mantiene su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo tanto para este año como para 2026.

Adicionalmente, los analistas señalaban a finales de la semana pasada, cuando el petróleo también registró descensos en los mercados internacionales, que el acuerdo para un algo en fuego en Gaza había reducido el riesgo geopolítico. EFE

