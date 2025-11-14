El petróleo Brent repunta un 2,19 % hasta los 64,39 dólares

Londres, 14 nov (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega el próximo enero repuntó este viernes un 2,19 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 64,39 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,38 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 63,01 dólares.

El Brent finalizó la semana al alza, rozando la barrera psicológica de los 65 dólares por barril y acumulando ganancias del 1,19 % en comparación al cierre de la semana anterior, pese a su desempeño volátil en las sesiones anteriores, donde llegó a marcar su precio más bajo desde el pasado 21 de octubre.

El precio del ‘oro negro’ escaló más de un 2 % este viernes después de que el puerto de Novorosíisk, al suroeste de Rusia, suspendiera las exportaciones de petróleo tras un ataque con drones ucranianos que avivó las preocupaciones de los inversores ante posibles interrupciones en el suministro de crudo ruso.

El fondeadero de Novorosíisk es clave en la infraestructura energética rusa, pues exporta el 2 % del suministro mundial, el equivalente a 2,2 millones de barriles diarios.

El Brent logró así recuperar terreno después de haberse hundido cerca de un 4 % el pasado miércoles, después de conocer que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantendría su previsión de crecimiento de la demanda global de petróleo para 2025 sin cambios en 1,3 millones de barriles por día (mb/d), con una demanda total proyectada de 105,1 mb/d. EFE

