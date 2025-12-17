El petróleo Brent se recupera un 1,29 %, hasta los 59,68 dólares

Londres, 17 dic (EFE).- El barril de petróleo Brent para entrega en febrero subió este miércoles un 1,29 %, hasta situarse en los 59,68 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, ante la perspectiva de que Estados Unidos aplique un bloqueo total a los petroleros venezolanos que están sancionados.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,76 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior en el Intercontinental Exchange (ICE).

Después de desplomarse un 2,71 % en la sesión previa, hasta un cierre de 58,92 dólares, el Brent recuperó terreno este miércoles y llegó a remontar incluso un 2 % durante la jornada, pero después moderó su ascenso y acabó todavía por debajo de la barrera de los 60 dólares por barril.

La subida del ‘oro negro’ correspondería principalmente al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que bloqueará a los petroleros sancionados que transportan crudo venezolano -si bien no precisó cómo se aplicará la medida-, lo que reavivó la preocupación del mercado por posibles problemas de suministro.

El petróleo europeo había bajado el martes por la expectativa de avances hacia un acuerdo de paz en Ucrania, que podría abrir la puerta a un eventual levantamiento de las sanciones contra Moscú y una mayor presencia de crudo ruso en los mercados internacionales, en un contexto de persistentes dudas sobre la fortaleza de la demanda. EFE

