El petróleo Brent sube un 0,11 %, hasta los 65,07

Londres, 31 oct (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en diciembre subió este viernes un discreto 0,11 %, hasta situarse en los 65,07 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,07 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 65 dólares exactos.

El ‘oro negro’ cerró la última sesión de octubre al alza y se mantuvo por encima de la barrera de los 65 dólares el barril a la espera de la reunión de este domingo de la OPEP+, donde los países exportadores de petróleo podrían anunciar un nuevo aumento de producción para diciembre.

El Brent fluctuó a lo largo del día, en una sesión volátil que repuntó tras las informaciones de algunos medios que indicaban que Estados Unidos iba a comenzar ataques aéreos contra Venezuela, pero después retrocedió después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo negase en redes sociales. EFE

rb/rcf