El petróleo brent sube un 0,21 %, hasta 70,84 dólares

Londres, 26 feb (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en abril cerró este jueves en 70,84 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 0,21 % más que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,15 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 70,69 dólares.

El brent subió ante la incertidumbre por las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, ya que un eventual fracaso podría reavivar tensiones en el Golfo Pérsico y afectar el flujo de crudo desde una región clave para el mercado global.

Además, la debilidad del dólar frente a otras divisas favoreció la compra de crudo por parte de compradores internacionales, reforzando el repunte de los precios. EFE

