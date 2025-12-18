El petróleo Brent sube un 0,23 %, hasta los 59,82 dólares

Londres, 18 dic (EFE).- El barril de petróleo Brent para entrega en febrero subió este jueves 0,23 %, hasta situarse en los 59,82 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,14 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 59,68 dólares.

El Brent reaccionó al alza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un «bloqueo completo» de los petroleros que entren y salgan de Venezuela, si bien no detalló cuántos serían afectados.

La publicación estadounidense Axios estima que unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por Estados Unidos.

El abogado internacionalista Mariano de Alba indicó este jueves a EFE en Caracas que, a su parecer, Trump está detrás de los recursos naturales de Venezuela y, más allá del petróleo, también tiene interés en sus tierras raras.

Al mismo tiempo, Washington está avanzando hacia sanciones más duras contra el sector energético ruso en un intento de fomentar las conversaciones de paz sobre Ucrania, lo que alimenta los temores de posibles interrupciones en el suministro mundial. EFE

rb/ajs