El petróleo Brent sube un 0,39 %, hasta 63,63 dólares

1 minuto

Londres, 7 nov (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega el próximo enero subió este viernes un 0,39 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 63,63 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,25 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 63,38 dólares.

El Brent se recuperó este viernes tras varias sesiones bajistas, impulsado por un ligero repunte de la demanda global, especialmente en Estados Unidos y China.

Contribuyeron al alza de los precios las sanciones de EE.UU. a las petroleras rusas, que limitan el suministro y contrarrestan los incrementos de producción anunciados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEC+). EFE

jm/rcf