El petróleo Brent sube un 0,51 % hasta los 61,32 dólares

2 minutos

Londres, 21 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre subió este martes un 0,51 % hasta situarse en 61,32 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,31 dólares en comparación a la última cotización en el International Exchange (ICE), correspondiente al pasado viernes, cuando cerró la sesión en 61,01 dólares.

El Brent mostró este martes signos leves de recuperación tras cerrar la semana anterior con pérdidas del 3 % y después de llegar a situarse al filo de los 60 dólares durante la sesión del lunes.

El precio del ‘oro negro’ ganó terreno mientras los inversores analizan la disputa comercial reciente entre Estados Unidos y China y sus posibles efectos en la economía mundial y en el mercado de petróleo, pues temen que pueda frenar la demanda por parte del gigante asiático, uno de los mayores consumidores globales, y agrave un posible escenario de exceso de oferta.

«Las débiles proyecciones de crecimiento y la continua transición energética en China y la UE están perjudicando las perspectivas generales para el crudo, agravadas por las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China», dijo la analista de mercado de Forex Razan Hilal en su comentario semanal.

En este sentido, la reunión prevista la próxima semana entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se espera que pueda conducir a un acuerdo comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo.

También ayudó a mantener al Brent al alza la prima de riesgo geopolítica, que repuntó después de que la Casa Blanca dijese este martes que «no hay planes» de celebrar el encuentro previsto en Budapest (Hungría) entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, con el objetivo de negociar un posible fin para la guerra en Ucrania en un «futuro inmediato». EFE

