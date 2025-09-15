The Swiss voice in the world since 1935

El petróleo Brent sube un 0,67 % hasta los 67,44 dólares

Londres, 15 sep (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en noviembre subió este lunes un 0,67 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 67,44 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,45 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 66,99 dólares.

La subida del Brent se vio impulsada por los recientes ataques de drones de Ucrania a instalaciones energéticas rusas, que generaron preocupación sobre posibles interrupciones en el suministro global.

Además, la amenaza por parte de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a Rusia si los compradores internacionales dejan de adquirir crudo ruso reforzó la presión alcista sobre los precios.

A pesar de la ganancia, los analistas señalan que la subida se moderó debido a la expectativa de un incremento de la producción global de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) y a señales de una demanda más débil en EE.UU. EFE

