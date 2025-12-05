El petróleo Brent sube un 0,76 % hasta 63,75 dólares

Londres, 4 dic (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en febrero cerró este viernes en 63,75 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 0,76 % más que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,49 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando terminó en 63,26 dólares.

El Brent acabó al alza ante la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense pueda aprobar un recorte de tipos en su reunión de la próxima semana, lo que mejoraría las perspectivas económicas y de demanda de crudo.

También la tensión de Estados Unidos con Venezuela -el país con más reservas de petróleo en el mundo- empujan los precios levemente al alza.

Asimismo, los mercados siguen atentos a la evolución de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, cuyo eventual avance podría alterar los flujos globales de petróleo y añadir volatilidad a la oferta.

En el curso de la semana, el Brent ha mantenido precios muy estables y solo ha variado 50 céntimos al alza desde la apertura de mercados el lunes, una estabilidad que se viene observando durante los últimos tres meses pues hay que remontarse hasta seis meses atrás para observar un precio cercano a los 80 dólares (78,85 el 19 de junio). EFE

