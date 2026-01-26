El petróleo Brent sube un 0,80 %, hasta 65,59 dólares

Londres, 26 ene (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en marzo cerró este lunes en 65,59 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 0,80 % más que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,52 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, correspondiente al pasado viernes, cuando acabó en 65,07 dólares.

El Brent inició la semana al alza y se mantuvo por encima de la barrera psicológica de los 65 dólares mientras los inversores evaluaron el impacto de las tormentas invernales en la producción de las regiones petroleras de Estados Unidos, aún pendientes de los tensos acontecimientos en Irán.

Tanto el Brent como el crudo de Texas (WTI) finalizaron la semana anterior con ganancias después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurase que tenía una «flota enorme» dirigiéndose a aguas próximas a Irán, lo que reavivó los temores a posibles interrupciones del suministro en una región clave para el mercado petrolero.

Pese al repunte, impulsado por los acontecimientos climatológicos y geopolíticos, la tendencia a largo plazo del Brent sigue presionada por los temores del mercado de un superávit mundial de crudo en un escenario de baja demanda. EFE

