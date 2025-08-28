The Swiss voice in the world since 1935

El petróleo Brent sube un 0,84 %, hasta los 68,62 dólares

Londres, 28 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre subió este jueves un 0,84 %, hasta 68,62 dólares, al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,57 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la última negociación, cuando se situó en 68,05 dólares.

El Brent continuó su tendencia al alza ante los temores de los inversores de que, al acercarse el final de la época estival y de vacaciones, esto suponga un descenso de la demanda de petróleo y provoque un exceso de oferta a nivel mundial.

El valor del ‘oro negro’ ha fluctuado entre las pérdidas y las ganancias esta semana, mientras el mercado sigue pendiente del desarrollo de las negociaciones de paz en Ucrania y las posibles interrupciones de suministro de crudo ruso, afectado por los recientes ataques ucranianos en refinerías del país. EFE

