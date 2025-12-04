El petróleo Brent sube un 0,94 %, hasta 63,26 dólares

1 minuto

Londres, 4 dic (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en febrero cerró este jueves en 63,26 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 0,94 % más que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,59 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando terminó en 62,67 dólares.

El Brent acabó al alza ante la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense pueda aprobar un recorte de tipos en su reunión de la próxima semana, lo que mejoraría las perspectivas económicas y de demanda de crudo.

Asimismo, los mercados siguen atentos a la evolución de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, cuyo eventual avance podría alterar los flujos globales de petróleo y añadir volatilidad a la oferta. EFE

jm/pddp