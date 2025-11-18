El petróleo Brent sube un 1,07 %, hasta los 64,89 dólares

1 minuto

Londres, 18 nov (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega el próximo enero subió este martes un 1,07 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 64,89 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,69 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 64,20 dólares.

El Brent ganó terreno mientras los inversores monitorizan el impacto de las sanciones occidentales en el suministro y los flujos comerciales rusos y la incertidumbre que rodea a la Reserva Federal de los Estados Unidos, tanto por la continuidad de su actual presidente, como por las próximas decisiones de tipos.

El principal impulso alcista proviene de las sanciones a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, pero por el momento solo han provocado acumulaciones de crudo ruso en alta mar en lugar de caídas diarias.

El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais, clarificó este martes a la cadena CNBC que no proyectan un superávit de oferta en el mercado para 2026 y atacó a medios de comunicación como Reuters de representar «de manera inexacta» su último informe del pasado 12 de noviembre. EFE

