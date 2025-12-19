El petróleo Brent sube un 1,09 %, hasta los 60,47 dólares

Londres, 19 dic (EFE).- El barril de petróleo Brent para entrega en febrero subió este viernes un 1,09 %, hasta situarse en los 60,47 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,65 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 59,82 dólares.

El Brent reaccionó al alza y superó la barrera de los 60 dólares por barril ante el temor de los inversores de un bloqueo estadounidense a tanques venezolanos, mientras el mercado continúa pendiente del desarrollo de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

De acuerdo con los analistas, las tensiones geopolíticas entre Washington y Caracas, así como las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de endurecer las sanciones al sector energético ruso para acelerar un posible acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania, que acrecentaron las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro de crudo.

Pese a terminar en positivo, el Brent acumuló pérdidas por segunda semana consecutiva, del 1,06 % y llegó a situarse por debajo de los 59 dólares. EFE

rb/ajs