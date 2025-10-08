El petróleo Brent sube un 1,22 %, hasta los 66,25 dólares

1 minuto

Londres, 08 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre subió este miércoles un 1,22 %, y se situó en 66,25 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,80 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 65,45 dólares.

El Brent ganó terreno este miércoles, recuperando parte de las pérdidas de la semana anterior, mientras los inversores siguen evaluando un eventual escenario de exceso de oferta a nivel global, aunque limitado por las tensiones geopolíticas.

El ‘oro negro’ reaccionó al alza ya que el mercado centró su foco en el último informe de la Administración de Información Energética estadounidense (EIA), que mostró un aumento en el consumo de petróleo mayor de lo esperado la semana que finalizó el 3 de octubre.

El precio del Brent se desplomó hasta rondar los 65 dólares el barril antes de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus países aliados (OPEP+) anunciase su decisión de aumentar su producción en noviembre, pero empezó a recuperarse tras confirmarse un incremento menor del vaticinado por analistas. EFE

rb/av