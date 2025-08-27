El petróleo Brent sube un 1,23 % hasta los 68,05 dólares

2 minutos

Londres, 27 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre subió este miércoles un 1,23 %, hasta 68,05 dólares al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,83 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la última negociación, cuando se situó en 67,22 dólares.

El precio del Brent recuperó terreno mientras los inversores evalúan el impacto de los nuevos aranceles estadounidenses de un 50 % a las importaciones procedentes de la India como castigo por la compra de petróleo a Rusia, ante el temor de mayores restricciones a su suministro, ya obstaculizado por los recientes ataques ucranianos en refinerías rusas.

Los ataques con aviones no tripulados por parte de Kiev han reducido la capacidad de refinación en toda Rusia y han provocado que las gasolineras de varias regiones del país se hayan quedado sin combustible, mientras los precios de la gasolina suben por la escasez.

En este contexto, las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, con la mediación europea y estadounidense, siguen en punto muerto, y las posibilidades de una reunión bilateral inmediata entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ucraniano, Volodímir Zelenski, parecen disminuir, pese a la insistencia del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Además de por la situación comercial y geopolítica, el precio del ‘oro negro’ se sostuvo al alza después de que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeran más de lo esperado por segunda semana consecutiva, lo que indicaría una demanda fuerte de petróleo en el país. EFE

rb/av