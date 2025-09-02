El petróleo Brent sube un 1,45 %, hasta los 69,14 dólares

1 minuto

Londres, 02 sep (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en noviembre subió este martes un 1,45 %, hasta los 69,14 dólares al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,99 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la sesión anterior, cuando se situó en 68,15 dólares.

El Brent reaccionó al alza, después de un día festivo en Estados Unidos, ante las informaciones de que los persistentes ataques de drones ucranianos contra la infraestructura petrolera y gasística rusa han neutralizado aproximadamente una quinta parte de sus capacidades de producción de combustible, provocando una situación crítica en algunas regiones de este país.

Además, los precios se sostuvieron después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionase este martes a una red de transporte de petróleo iraní, en un contexto de estancamiento de las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán.

Del mismo modo, el mercado tiene sus ojos puestos en la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), prevista este domingo, donde decidirán si continuar con sus planes de aumento de producción para recuperar participación de mercado, pues temen que esto implique un superávit de oferta a nivel global. EFE

rb/av