El petróleo Brent sube un 1,53 %, hasta 64,92 dólares

1 minuto

Londres, 20 ene (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en marzo subió este martes hasta 64,92 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 1,53 % más que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,98 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre del lunes, cuando terminó en 63,94 dólares.

Tras empezar ayer la semana a la baja, el Brent recuperó terreno en un contexto geopolítico volátil por los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar Groenlandia.

También impulsaron los precios las previsiones de un crecimiento por encima de lo esperado de la economía estadounidense, lo que alimentaría la demanda, y el debilitamiento del dólar, que beneficia a los inversores que compran en otras divisas. EFE

