El petróleo Brent sube un 1,55 %, hasta los 67,33 dólares

Londres, 3 feb (EFE).- El barril de crudo Brent para entrega en abril subió este martes un 1,55 %, hasta situarse en 67,33 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,03 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al cierre de la última sesión, cuando marcó los 66,30 dólares.

El Brent inició la semana a la baja, desplomándose más de un 4 %, pero recuperó posiciones este martes mientras los inversores continúan evaluando los posibles efectos a largo plazo del acuerdo de Estados Unidos con la India para que éste último deje de comprar petróleo ruso a cambio de una reducción de aranceles, del 25 al 18 %.

De acuerdo con la analista de mercado de Forex Fiona Cincotta, este acuerdo implicaría que India pasará a comprar petróleo en otros países y «a largo plazo podría impulsar los precios al alza».

El abrupto descenso del Brent del lunes, que la semana pasada llegó a sobrepasar la barrera de los 70 dólares por barril, estuvo principalmente causado por la aparente desescalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, en plenas conversaciones para un acuerdo nuclear, pero el derribo de un dron iraní por parte de fuerzas estadounidenses en el estrecho de Ormuz este martes le permitió recuperar terreno.

Al margen de los picos de volatilidad por cuestiones geopolíticas, muchos analistas opinan que el precio del crudo podría caer este año, hasta consolidarse entre 55 y 60 dólares, debido a un exceso de oferta estructural en el mercado frente a una demanda ralentizada. EFE

