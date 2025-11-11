El petróleo Brent sube un 1,72 % , hasta 65,16 dólares

Londres, 11 nov (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega el próximo enero subió este martes 1.72 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 65,16 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,10 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 64,06 dólares.

El Brent registra así un claro impulso alcista en los últimos días, sobre todo desde el jueves, cuando tocó fondo al cotizar a 62,96 dólares.

Según los analistas, este empuje de precios cabe atribuirlo sobre todo al impacto de las sanciones de EE.UU. contra Rusia, que ya se deja sentir en las operaciones de la rusa Lukoil en los yacimientos de Irak, así como a las perspectivas positivas de un fin próximo al cierre de la Administración en EE.UU. tras su parón más largo en la historia. EFE

fjo/lar