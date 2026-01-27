El petróleo Brent sube un 3,02 %, hasta 67,57 dólares tras tormentas invernales en EE.UU.

1 minuto

Londres, 27 ene (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en marzo repuntó este martes un 3,02 %, hasta situarse en los 67,57 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, impulsado por los efectos de las recientes tormentas invernales en Estados Unidos.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,98 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, correspondiente al pasado viernes, cuando acabó en 65,59 dólares.

El Brent reaccionó al alza, y ya se acerca a la barrera psicológica de los 70 dólares, mientras los productores evaluaban el impacto de las recientes tormentas invernales en Estados Unidos que afectaron a la producción de crudo y dejaron prácticamente a cero las exportaciones de las regiones petroleras del Golfo.

El analista de Forex Fawad Razaqzada estimó en su comentario semanal que la producción estadounidense ha tenido pérdidas de hasta 2 millones de barriles diarios a nivel nacional a causa de las tormentas.

Además, Razaqzada indicó que la actual tendencia alcista del crudo está sostenida por las tensiones geopolíticas en Irán y en Ucrania.

A su juicio, la preocupación por las interrupciones del suministro en Irán, «ha inquietado a los inversores ante la posibilidad de que el suministro de petróleo se vea afectado, especialmente si Estados Unidos interviene», mientras que en Ucrania la guerra continúa pese a las negociaciones de paz en curso. EFE

