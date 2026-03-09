El petróleo brent sube un 6,76 % pero cierra a la baja y por debajo de los 100 dólares

1 minuto

Londres, 9 mar (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en mayo subió este lunes un 6,76 % en una sesión muy volátil para el mercado marcada por el contexto de la escalada bélica en Oriente Medio, pero finalizó por debajo de los 100 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, que llegó a alcanzar más de 118 dólares a lo largo de la sesión en el mercado de futuros de Londres, con niveles no vistos desde 2022, tras la invasión rusa y el inicio de la guerra en Ucrania, fue perdiendo impulso hasta registrar los 98,96 al cierre de la sesión. EFE

