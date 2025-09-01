The Swiss voice in the world since 1935

El petróleo Brent sube un leve 0,04 % hasta los 68,15 dólares

Londres, 1 sep (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en noviembre subió este lunes un leve 0,04 %, hasta los 68,15 dólares al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,03 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la sesión anterior, cuando se situó en 68,12 dólares.

El Brent abrió septiembre prácticamente sin cambios, mientras los inversores siguen pendientes de posibles interrupciones en el suministro de crudo de Rusia, ante los recientes ataques llevados a cabo por Ucrania contra refinerías rusas y la posible imposición de más sanciones secundarias a Moscú por parte de Estados Unidos y otras naciones europeas.

«Si EE. UU. relaja las sanciones o intensifica la presión sobre India y China, el comercio mundial podría verse afectado, reduciendo el apetito por el riesgo del mercado», indicó la analista de mercado de Forex Razan Hilal.

El mercado también tiene sus ojos puestos en la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), prevista este domingo, donde decidirán si continuar con sus planes de aumento de producción para recuperar participación de mercado, pues temen que esto implique un superávit de oferta a nivel global. EFE

