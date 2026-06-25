El petróleo de Texas abre a la baja y cotiza por debajo de los 70 dólares el barril

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Nueva York, 25 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este jueves con una caída del 1,12 %, hasta 69,55 dólares el barril, continuando así con la tendencia a la baja de los últimos días que ha hecho que el oro negra pierda las ganancias acumuladas durante el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 1,12 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

Más de 20 petroleros que transportaban cerca de 35 millones de barriles de crudo han atravesado el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para reabrir esta ruta marítima clave, según datos de la firma de seguimiento comercial Kpler recogidos por CNBC.

Estos buques habían permanecido bloqueados en el golfo Pérsico durante más de tres meses, después de que Teherán cerrara efectivamente la vía marítima al inicio del conflicto.

Se espera que la mayoría llegue a sus destinos en Asia a principios de agosto. EFE

syr/psh