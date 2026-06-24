El petróleo de Texas abre con una caída del 3,14 % y se sitúa en 70,91 dólares

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Nueva York, 24 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó este miércoles con una bajada del 3,14 %, hasta 70,91 dólares el barril y continúa así con la tendencia a la baja de los últimos días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente las sanciones vigentes desde hace tiempo sobre las ventas de petróleo iraní.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 2,30 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. EFE

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