El petróleo de Texas abre por debajo de los 80 dólares el barril tras acuerdo EEUU-Irán

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Nueva York, 16 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía este lunes un 4,06 %, hasta 77,47 dólares el barril, con el mercado expectante a los detalles del acuerdo de paz alcanzado entre EE.UU. e Irán.

A las 09:01 hora local (13:01 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el de referencia en Estados Unidos, restaban 3,28 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. EFE

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