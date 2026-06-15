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El petróleo de Texas baja a 80 dólares el barril tras acuerdo entre EE. UU. e Irán

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Nueva York, 15 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes un 4,87 %, hasta 80,75 dólares el barril, en su primer cierre tras anunciar Estados Unidos e Irán un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 4,13 dólares respecto al cierre anterior. EFE

ecs/asg/lss

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