El petróleo de Texas baja a 80 dólares el barril tras el acuerdo entre EE. UU. e Irán

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Nueva York, 15 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes un 4,87 %, hasta 80,75 dólares el barril, en su primer cierre tras anunciar Estados Unidos e Irán un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 4,13 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo mantuvo la tendencia bajista registrada desde la apertura del mercado, después de que Washington y Teherán anunciaran que firmarán el próximo 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades.

Pese a que este viernes será la rúbrica oficial, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, ya han firmado de forma electrónica el memorando, que por parte iraní fue rubricado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Aunque la Administración de Donald Trump avanzó que el texto íntegro se conocerá en las próximas 24 o 48 horas, el presidente de Estados Unidos aseguró que el acuerdo permitirá la reapertura de Ormuz.

El bloqueo del enclave estratégico por parte de Irán como represalia a los ataques de EE.UU. e Israel que dieron inicio al conflicto ha sido el motivo principal por el que el precio del petróleo ha estado disparado desde el inicio de las hostilidades.

Según Trump, Washington también retirará el cerco que impuso a los puertos iraníes como respuesta a la negativa de Teherán de abrir el paso.

De hecho, el mandatario apuntó el estrecho ya está parcialmente abierto y confió en que lo esté completamente este viernes en cuanto acabe el trabajo de desminado. EFE

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